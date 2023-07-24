Санкт-Петербург, 24 июля, 2023, 13:28 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге посетитель ресторана одним ударом отправил администратора в реанимацию, сообщил 24 июля Telegram-канал «112».

Алексей Сухоруков/РИА Новости

По информации сточника, инцидент произошёл в заведении «Баден-Баден» на проспекте Просвещения. В какой-то момент 39-летний гость ресторана потерял общий язык с персоналом. Крайним оказался 60-летний администратор заведения.

От удара кулаком в лицо администратор упал и ударился затылком о пол. Мужчину госпитализировали. Врачи диагностировали многоочаговый ушиб мозга, кровоизлияние, огромную внутричерепную гематому, переломы лицевых костей. Он находится в реанимации.

Напавший на администратора гость заведения находится под пиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.