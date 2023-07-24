Мелитополь, 24 июля, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Российские журналисты, получившие ранения в Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ, находятся в больнице, медики оценивают их состояние как стабильное. Об этом 24 июля сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в эфире «Первого канала».

РИА Новости Котокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский

«Сегодня мы уверены, что их жизни ничего не угрожает, по заверению наших врачей», — рассказал он.

Губернатор добавил, что поддерживает с ранеными постоянную связь. Он с сожалением отметил, что российские журналисты также гибнут, выполняя свою работу.

Как передавало ИА Регнум, 22 июля в Минобороны сообщили, что в Запорожской области журналисты, собиравшие данные о применении ВСУ кассетных боеприпасов, попали под артиллерийский удар с украинской стороны. Пострадавших оперативно эвакуировали, но военкор Ростислав Журавлёв скончался от ранений. Также пострадали фотограф Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин распорядился посмертно наградить Журавлёва медалью «Доблесть и отвага». Балицкий сообщил, что раненых наградят орденом «За заслуги перед Запорожской областью».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что это был сознательный обстрел представителей СМИ. Он заявил, что Киев ответит за атаку на журналистов.