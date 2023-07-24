Москва, 24 июля, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил 24 июля, что страна должна выбирать нестандартные цели для ударов возмездия после атак Киева на гражданские цели. Политик указал, что киевскому режиму не удаётся осуществить свои планы в зоне боевых действий, поэтому ему приходится искать другие способы заявить о себе.

Иван Шилов ИА Регнум

«У нашего противника не получается добиться успехов в ходе контрнаступления. Значит, нужны информационные победы. Пусть дутые и иррациональные», — заявил Медведев.

Он отметил, что на многих украинцев это действует, и они искренне радуются мнимым победам, так как градус напряжения в украинском обществе растёт.

«Поэтому бандеровские ублюдки всё чаще выбирают мирные, гражданские цели для своих подлых ударов. К этому надо быть готовым всем», — написал зампред Совбеза в своём Telegram-канале.

Медведев призвал выбирать нестандартные цели для российских ударов возмездия, чтобы эффект был очень весомым.

Как сообщало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин утром 24 июля сообщил об атаке украинских беспилотников по двум городским зданиям. Он указал, что не произошло серьёзных разрушений и никто не пострадал. Так, один БПЛА попал в многоэтажное здание на улице Лихачёва, осколки ещё одного обнаружили на Комсомольском проспекте в Москве.

Ранее ВСУ также с помощью беспилотников попытались атаковать инфраструктуру Красногвардейского района Крыма. Из-за атаки дронов на складе произошли взрывы боеприпасов. Местные власти приняли решение эвакуировать население в радиусе пяти километров от места ЧП в пункты временного размещения.