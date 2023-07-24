Вашингтон, 24 июля, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Страны Европы должны выделить Украине ещё 100 млрд долларов, чтобы объём их помощи Киеву сравнялся с американским вкладом в эти цели. Об этом 23 заявил экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM

Политик пообещал, что в случае своей победы на выборах президента США в 2024 году он добьётся разрешения конфликта на Украине. При этом Трамп уточнил, что, по его мнению, у Евросоюза есть долг в этом вопросе.

«Во-первых, я бы сказал Европе: «С вас причитается около 100 млрд долларов, вы должны заплатить. <…>. Европа по сравнению с Соединёнными Штатами делает очень мало», — сказал он.

Трамп напомнил, что территориально европейские страны находятся ближе к Украине, в то время как США от Европы «отделяет океан».

«Почему мы потратили 150 млрд долларов, а они — 20 млрд долларов? Экономики их стран, если их все сложить, почти совпадают с нашей по объёму», — подчеркнул экс-президент США.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля Трамп снова заявил, что он способен за сутки добиться урегулирования в украинском конфликте. По его словам, в случае победы на выборах президента США он сделает пару предложений президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Позднее Трамп резко раскритиковал действующего американского лидера Джо Байдена за признание им нехватки артиллерийских боеприпасов у минобороны США. По его словам, нынешний президент страны «не понимает, что делает».