Москва, 24 июля, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Специалисты Центробанка России выявили, что за последнее время в стране выросло число финансовых пирамид, которые маскируются под видом онлайн-игр. Об этом 24 июля сообщили «Известия» со ссылкой на данные регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Отличительная особенность таких проектов — отсутствие соревновательного элемента», — сообщили журналистам в пресс-службе ЦБ.

По данным Банка России, свыше 22% нелегальных платформ привлекают пользователей обещанием быстрого заработка в «экономических» играх по принципу «заплати и выиграй». Эксперты объясняют рост количества финансовых пирамид сильным желанием населения получить дополнительный доход.

При этом в Центробанке подчеркнули, что научились быстро выявлять сайты, которые используют мошеннические схемы.

«Более 98% мошеннических интернет-проектов выявляются в среднем через три-пять дней после начала их активного продвижения в соцсетях», — рассказали в ЦБ.

Создатели таких пирамид обещают быстрый доход при вложении от 2 до 5 тыс. рублей. Якобы в этом могут помочь навыки в экономической стратегии. В какой-то момент выплаты прекращают, а вложенные средства исчезают.

Ранее кандидат психологических наук, доцент МГПУ Лариса Овчаренко в беседе с ИА Регнум рассказала, что создатели финансовых пирамид и других мошеннических схем пользуются тем, что всегда есть люди, которые верят в чудеса и лёгкие заработки. Кроме того, они нередко склонны не верить в заявления, которые разрушают веру в обещанные доходы.

В декабре 2022 года вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев заявил, что нужно окончательно закрыть возможность привлекать деньги граждан в финансовые пирамиды. Он призвал лишить этой возможности те юридические лица, которые неподконтрольны ЦБ.