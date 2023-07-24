Москва, 24 июля, 2023, 12:51 — ИА Регнум. В ночь на 24 июля киевский режим предпринял попытку атаки объектов на территории Крыма 17 беспилотниками, сообщили в Министерстве обороны России. Ведомство уточнило, что все аппараты были уничтожены средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Иван Шилов ИА Регнум

«14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 беспилотников потерпели крушение в акватории Чёрного моря и еще три упали на территории полуострова», — говорится в сообщении Минобороны.

Оставшиеся три беспилотника сбили средства ПВО. Пострадавших в результате атаки нет.

Как сообщало ИА Регнум, первым о попытке атаки украинских беспилотников сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. Он указал, что обломки одного из сбитых БПЛА повредили жилой дом в Кировском районе, и попросил местных жителей сохранять спокойствие.

Позднее советник главы республики по информационной политике Олег Крючков заявил о создании оперативного штаба, который займётся ликвидацией последствий попытки атаки беспилотников. Также после этого местные власти эвакуировали жителей Джанкойского района полуострова. Количество эвакуированных не уточнялось. Аксёнов заявил, что, по предварительной информации, пострадавших в результате действий киевского режима нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 22 июля беспилотники ВСУ также пытались атаковать инфраструктуру Крыма в Красногвардейском районе. Вследствие этого произошли взрывы боеприпасов на местном складе, население в радиусе пяти километров от места ЧП эвакуировали. Чтобы минимизировать риски, приостановили движение на Крымской железной дороге. Позже его возобновили.

Помимо этого, 17 июля ВСУ с помощью двух беспилотников атаковали Крымский мост. В результате погибли супруги, их 14-летнюю дочь госпитализировали. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области.