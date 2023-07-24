Москва, 24 июля, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Опасность атак на Крымский мост со стороны Киева сохраняется, его безопасность требует постоянной повышенной готовности. Об этом июля заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как отметил представитель Кремля, комментируя попытки атаки беспилотников ВСУ на Крым, на протяжении последних дней интенсивность попыток атак на регионы России с использованием дронов со стороны Киева возросла.

«Принимаются меры [по защите регионов России], ведётся очень напряжённая и ежедневная, круглосуточная работа», — сказал он.

По его мнению, на фоне угроз атак со стороны ВСУ, скорее всего, не потребуется дополнительных поручений президента России Владимира Путина.

При этом пресс-секретарь указал, что опасность атак на Крымский мост сохраняется, а потому для охраны безопасности объекта необходима постоянная повышенная готовность.

«Конечно же, обеспечение безопасности Крымского моста требует самых тщательных мер, проверочных мероприятий, которые выполняют наши соответствующие органы», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Аспеновском форуме по безопасности пригрозил уничтожить Крымский мост. Также он в очередной раз пообещал, что ВСУ захватят Крым.

В начале июля Зеленский заявлял, что Киев согласится вести переговоры о мирном урегулировании после того, как Россия «отступит к границам 1991 года» и оставит Крым. По его утверждению, украинская сторона не будет заканчивать конфликт даже в случае согласия Москвы вернуться к границам по состоянию на начало спецоперации.

В ночь на 17 июля Киев осуществил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными дронами. В результате атаки погибла семейная пара из Белгородской области. Их 14-летняя дочь попала в больницу.

В Крыму планируют поставить вопрос о привлечении Зеленского к ответственности за организованные Киевом на полуострове диверсии и теракты. Члены рабочей группы Законодательного собрания Республики Крым собрали материалы об энергетической, водной, транспортной и продовольственной блокадах полуострова, в результате была установлена причастность к организации блокад 12 граждан Украины.