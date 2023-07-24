Москва, 24 июля, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Россия продолжит добиваться всех целей специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 24 июля на встрече с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM

Его спросили, будет ли ответ российской стороны на утренние удары дронов по Москве.

«Специальная военная операция продолжается, она будет продолжаться, и её цели должны быть достигнуты», — сказал официальный представитель Кремля.

Он подчеркнул, что российские средства ПВО нейтрализовали все вражеские дроны.

Утром 24 июля в ходе атаки дронов в столице пострадало остекление в бизнес-центре на проспекте Лихачёва и в доме на Комсомольском проспекте. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что власти города помогут жителям устранить последствия атаки. В ходе инцидентов пострадавших не было.

Кроме того, один беспилотник упал в Зеленоградском округе Москвы. На нём не было взрывчатых веществ, от падения аппарата также никто не пострадал.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала атаку БПЛА актом международного терроризма.