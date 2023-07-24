Тайвань, 24 июля, 2023, 12:47 — ИА Регнум. На военной базе «Сянфэн» на Тайване прогремел взрыв, сообщило 24 июля тайваньское Центральное информационное агентство.

Иван Шилов ИА REGNUM

Взрыв, в результате которого получили ранения девять человек, прогремел в городе Цзилун на северо-востоке острова в 15:00 по местному времени. По данным агентства, двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, госпитализация потребовалась всем раненым.

По данным агентства, причиной взрыва стала детонация миномётного снаряда калибра 120 мм. Тайванские военные сформировали комиссию для установления причин ЧП на базе.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля на Тайване начался второй этап военных учений «Ханьгуан». В уезды Хуалянь и Тайдун на авиабазы начали перебрасывать военные самолёты с западного побережья острова.

Корабли ВМС Тайваня вышли в море для минирования фарватеров в районе крупных портов и вероятных мест высадки десанта. Второй этап ежегодных учений «Ханьгуан» продлится до 28 июля.