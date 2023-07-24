Москва, 24 июля, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Вопрос о проводимой работе по развитию систем противовоздушной обороны и обеспечению её интенсивной работы стоит адресовать в Министерство обороны. Об этом 24 июля журналистам заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Сергей Мамонтов/РИА Новости Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СА»

«Это вопрос, который касается больше нашего профильного ведомства, Министерства обороны», ― указал официальный представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о том, провели ли работу над системой ПВО в Москве после атаки беспилотников в мае, Песков заявил, что в этом плане меры принимаются.

Говоря об оценке работы средств ПВО во время атаки беспилотников на Москву, представитель Кремля заявил, что все дроны удалось уничтожить.

«Можем констатировать, что все беспилотники были нейтрализованы», ― подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Как сообщал ИА Регнум, после атаки беспилотников на Москву утром 30 мая президент России Владимир Путин заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сработала штатно, удовлетворительно. При этом он отметил, что есть над чем работать. Российский лидер добавил, что в целом понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО столицы, и это будут делать.

24 июля российские военные пресекли попытку Украины осуществить террористическую атаку на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о прилётах двух беспилотников ранним утром 24 июля. Один дрон попал в многоэтажное здание на улице Лихачёва. В высотке, в которой располагается бизнес-центр, на верхнем этаже выбиты стёкла. По предварительной информации, никто не пострадал.

Осколки второго БПЛА обнаружили на Комсомольском проспекте. Уточняется, что оба здания, в которые попали беспилотники, нежилые.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала налёт беспилотников на Москву утром 24 июля актом международного терроризма.

В ночь на 24 июля ВСУ пытались в очередной раз атаковать Крым беспилотниками. Как уточнил глава полуострова Сергей Аксёнов, всего силы ПВО и средства РЭБ сбили или подавили 11 беспилотников ВСУ.

По данным Минобороны, атаку совершили 17 беспилотников. Три дрона уничтожила система ПВО. Еще 14 подавили средства радиоэлектронной борьбы. Из них 11 упали в акватории Чёрного моря, остальные три — на территории полуострова.