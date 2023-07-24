Москва, 24 июля, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Все службы, которые занимаются безопасностью российских регионов, отслеживают ситуацию в связи с атакой беспилотников на Крым, работа идёт в круглосуточном режиме, сообщил 24 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/ТАСС Дмитрий Песков

Отвечая на вопрос о том, как в российском руководстве воспринимают ситуацию с атакой беспилотников, он отметил, что все, кто отвечает за безопасность, принимают своевременные меры. Это касается и Крыма, и Москвы.

«Все, кто занимается обеспечением безопасности наших регионов, они все начеку, принимают меры», — заявил Песков.

Он отметил, что интенсивность попыток ВСУ атаковать регионы России беспилотниками выросла в последние дни.

«Принимаются меры, ведётся очень напряжённая и ежедневная, круглосуточная работа», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, утром 24 июля глава Крыма Сергей Аксёнов распространил информацию об атаке украинских беспилотников. Один дрон нанёс удар по складу боеприпасов в Джанкойском районе, 11 дронов российские системы обезвредили.

Минобороны сообщило, что ВСУ в ночь на 24 июня осуществили террористическую атаку на Крым, используя 17 беспилотников. Российские средства ПВО и РЭБ пресекли эту попытку.

В ночь на 24 июля Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки террористической атаки ВСУ на Москву. Российские средства РЭБ подавили два украинских дрона.