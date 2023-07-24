Москва, 24 июля, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 24 июля заявил, что статья Владимира Путина к саммиту Россия — Африка широко разошлась по африканскому континенту.

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«Мы ждём это мероприятие, и африканцы ждут этого мероприятия», — сказал Песков.

Представитель Кремля назвал саммит очень важным событием и очень представительным мероприятием.

При этом Песков не исключил, что на днях статья Путина будет опубликована и в других странах.

Путин в преддверии второго саммита экономического и гуманитарного форума Россия — Африка, который состоится 27–28 июля в Санкт-Петербурге, написал статью для читателей ведущих африканских СМИ: «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». Российский лидер представил свой взгляд на развитие отношений с континентом, перечислил приоритетные направления для сотрудничества в ближайшие десятилетия, а также коснулся темы зерновой сделки. В статье президент заверил, что Москва будет развивать «всю палитру экономических связей» с Африкой.

Президент России Владимир Путин ранее выразил уверенность, что саммит Россия — Африка определит новые задачи по расширению сотрудничества Москвы с африканскими партнёрами. Российский лидер отметил, что Москва всегда придавала особое значение упрочению дружественных отношений с партнёрами из Африки.

Министр иностранных дел России Серей Лавров 30 июня заявил, что большинство стран, которые примут участие в саммите Россия ― Африка в Санкт-Петербурге, будут представлены на высшем уровне. Он добавил, что на полях саммита лидеров пройдёт экономический форум и медиафорум.

Первый саммит Россия — Африка прошёл в октябре 2019 года в Сочи.