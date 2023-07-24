Москва, 24 июля, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Национальный исследовательский центр «Институт имени Жуковского» разрабатывает региональный самолет с гибридной силовой установкой, сообщил 24 июля гендиректор НИЦ Андрей Дутов на Евразийском аэрокосмическом конгрессе.

Нина Падалко/РИА Новости

«Разрабатывается летный демонстратор технологий многоцелевой самолёт с распределенной силовой установкой», — следует из презентации.

Данный проект получил рабочее название «Регион-интеграл».

Из материалов презентации также следует, что у разрабатываемого самолёта будет конвертируемый грузопассажирский фюзеляж. Демонстратор планируется создать к 2026 году. Самолёт будет рассчитан на 36-40 пассажиров, его крейсерская скорость будет достигать до 700 км/ч, а дальность полёта составит до 2500 км.

Как сообщало 24 июля ИА Регнум, разрабатываемый НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского» сверхзвуковой гражданский джет получил название «Стриж». Создание демонстратора планируется на 2029 год.