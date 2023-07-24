Москва, 24 июля, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Правительство России может ввести ограничения количества экспортёров бензина из-за роста цен внутри страны, сообщил 24 июля «Коммерсантъ».

Алексей Майшев/РИА Новости

По данным издания, Минэнерго РФ обсуждает с правительством проект документа об ограничении экспорта бензина. В рамках этого нововведения правительство сформирует закрытый список нефтеперерабатывающих заводов, которые получат разрешение поставлять бензин на экспорт.

Как отметили источники издания, готовящееся нововведение преследует цель пресечь серый экспорт бензина. По мнению участников рынка, серый экспорт вызывает рост оптовых цен на бензин в последние месяцы.

По словам двух источников, предложения по этому вопросу направили на рассмотрение вице-премьеру Александру Новаку. 30 июня он на совещании с нефтяными компаниями поручил Минэнерго и ФАС проработать меры по недопущению серого экспорта.

«Мини-НПЗ или связанные с ними компании остаются крупнейшими серыми экспортёрами. Именно поэтому важно, чтобы перечень разрешённых экспортёров бензина был максимально ограничен», — сообщил один из источников.

Предложенные меры обсуждаются, отмечает издание. Принять документ правительство сможет не ранее IV квартала этого года.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июня ФАС на фоне роста биржевых цен на бензин потребовала от российских нефтяных компаний увеличить объёмы продаж. Служба предупредила, что может вырасти обязательный норматив продаж нефтепродуктов на бирже.

21 июля Новак заявил, что правительство рассматривает варианты стабилизации биржевых оптовых цен на бензин.

Вице-премьер отметил, что проблема с ростом оптовых цен на бензин связана в том числе с ремонтами на НПЗ, после завершения которых ожидается рост объёмов бензина и снижение цен.