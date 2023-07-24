Майкоп, 24 июля, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Советская и российская актриса, заслуженная артистка России Нуриет Схакумидова скончалась на 102-м году жизни. Об этом июля сообщил музыкант и блогер Адам Ачмиз во «ВКонтакте».

Кадр из видео Нуриет Схакумидова

«Ушла из жизни Нуриет Салимовна Схакумидова — именитая актриса, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка Адыгеи, почетный житель Майкопа», — написал он.

Музыкант уточнил, что Схакумидова также являлась общественным деятелем, профессионалом своего дела и доброй, обаятельной женщиной, которая за время своей долгой жизни тронула сердца десятков сотен людей.

Нуриет Схакумидова родилась 20 августа 1921 года в ауле Хаштук Тахтамукайского района и окончила адыгейскую студию ГИТИСа в 1941 году. После этого пришла в Русский государственный драматический театра имени А. С. Пушкина в Майкопе, в котором исполнила 175 ролей. Во время Великой Отечественной войны актриса работала во фронтовых бригадах.