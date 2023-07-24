Геническ, Херсонская область, 24 июля, 2023, 12:19 — ИА Регнум. С начала июля текущего года украинская армия потеряла на территории Херсонской области до 880 военных. Об этом 24 июля сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«С 1 по 23 июля вооруженные формирования киевского режима в ходе боевых действий на территории Херсонской области потеряли до 880 человек личного состава», — написал он.

Сальдо уточнил, что также украинские войска потеряли свыше 30 лодок, два танка, шесть самоходных и 22 буксируемые гаубицы, две РСЗО, свыше 30 миномётов, один противотанковый ракетный комплекс, одну командно-штабную машину, два командных пункта, три радиолокационные станции, две установки радиоэлектронной борьбы, а также семь складов.

Врио главы региона отметил, что это достоверные данные, предоставленные командованием группировки российских войск «Днепр», которые подтвердили средства объективного контроля. Он уточнил, что дополнительным подтверждением этих данных являются переполненные госпитали ВСУ на территории Херсонской, Николаевской и Одесской областей.

Также Сальдо указал, что больше всего живой силы противник потерял во время попыток переправиться через Днепр у Кинбурнской косы и в районе Антоновского моста.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля Сальдо заявил, что украинская армия на правом берегу Днепра в Херсонской области оказалась в тупиковой ситуации. Он уточнил, что ВСУ боятся переправлять крупные силы на левобережье.

До этого врио главы Херсонской области рассказал, что российские войска уничтожили на временно оккупированной ВСУ части региона крупнейший склад горюче-смазочных материалов украинских военных. По его данным, этот склад снабжал горючим все войска противника на правом берегу Днепра.