Москва, 24 июля, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Компания Ozon планирует принять на работу более чем 500 осужденных с мягким режимом наказания до конца 2023 года в рамках социального проекта «Ozon без осуждения», сообщили 24 июля на сайте компании.

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«Каждый участник проекта получит оплачиваемую работу, комфортные условия труда и возможность дополнительного заработка за сверхурочные рабочие часы», — говорится в пресс-релизе компании.

В материале сообщается, что данная инициатива призвана помочь осужденным с социальной адаптацией и улучшить перспективы их трудоустройства в будущем. Новые сотрудники займутся сбором заказов для клиентов и обработкой возвращаемых заказов на складах. Проект не распространяется на курьерскую службу и пункты выдачи заказов. В проекте примут участие логистические объекты в Ростове-на-Дону, Казани и Московской области. При этом предложение о работе смогут получить только те, кто осужден впервые и проживает в исправительных центрах и колониях-поселениях.

Социальный проект «Ozon без осуждения» стал продолжением пилотного проекта с УФСИН Санкт-Петербурга, запущенного осенью 2022 года. Директор по персоналу направления цепочки поставок Наталья Лабуничева заявила, что опыт пилотного проекта побудил компанию пригласить к сотрудничеству осужденных и в других регионах, где активно расширяется инфраструктура и растёт объем работ.