Минстрой не будет вводить новые меры поддержки из-за повышения ставки ЦБ
Глава Минстроя Файзуллин заявил, что новых мер поддержки из-за повышения ключевой ставки ЦБ не будет
Владивосток, 24 июля, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Новых мер поддержки на фоне повышения Банком России ключевой ставки пока вводить не планируется, заявил 24 июля на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» глава Минстроя Ирек Файзуллин.
Он отметил, что реализация нацпроекта «Жилье и городская среда» продолжается и больших изменений пока нет и не ожидается.
«Мы находились в режиме, когда ставка была выше в 2022 году, поэтому меры поддержки сегодня пока работают», — заявил Файзуллин.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства отметил, что идёт реализация ипотечных программ, рассчитанных на срок до 1 июля 2024 года. Чтобы отыскать эффективное решение и обеспечить реализацию нацпроекта, ещё есть время.
В Минстрое, сообщил Файзуллин, ситуацию держат на контроле и отрабатывают необходимые сценарии.
Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Банк России объявил о повышении на один процентный пункт ключевой ставки — до 8,5% годовых. Ставку ЦБ изменил впервые с 16 сентября 2022 года: тогда регулятор понизил её с 8 до 7,5%.
Регулятор пояснил, что это решение принято на фоне роста цен, усиления инфляционного давления и инфляционных ожиданий. По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, регулятор может ещё поднять ключевую ставку.