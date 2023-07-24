Владивосток, 24 июля, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Новых мер поддержки на фоне повышения Банком России ключевой ставки пока вводить не планируется, заявил 24 июля на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что реализация нацпроекта «Жилье и городская среда» продолжается и больших изменений пока нет и не ожидается.

«Мы находились в режиме, когда ставка была выше в 2022 году, поэтому меры поддержки сегодня пока работают», — заявил Файзуллин.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства отметил, что идёт реализация ипотечных программ, рассчитанных на срок до 1 июля 2024 года. Чтобы отыскать эффективное решение и обеспечить реализацию нацпроекта, ещё есть время.

В Минстрое, сообщил Файзуллин, ситуацию держат на контроле и отрабатывают необходимые сценарии.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Банк России объявил о повышении на один процентный пункт ключевой ставки — до 8,5% годовых. Ставку ЦБ изменил впервые с 16 сентября 2022 года: тогда регулятор понизил её с 8 до 7,5%.

Регулятор пояснил, что это решение принято на фоне роста цен, усиления инфляционного давления и инфляционных ожиданий. По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, регулятор может ещё поднять ключевую ставку.