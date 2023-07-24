Пекин, 24 июля, 2023, 11:15 — ИА Регнум. После слов президента России Владимира Путина о провальном контрнаступлении Вооружённых сил Украины поведение украинского лидера Владимира Зеленского изменилось. Теперь он в панике обвиняет Запад в медленной поставке вооружения. Такое мнение высказали читатели китайского портала «Гуаньча».

Иван Шилов ИА Регнум

Пользователи согласились с заявлениями российского лидера. Они считают, что нынешняя ситуация, в которой оказалась украинская армия, закономерна.

«Это наступление должно было провалиться, потому что Россия построила хорошие оборонительные сооружения и уничтожила много западной техники», — пояснил один из пользователей.

Другой читатель уверен, что Соединённые Штаты Америки не хотят, чтобы конфликт прекратился в ближайшее время, потому что они мечтают ослабить Россию.

«А ведь какие-то раньше слухи распространяли в США про контрнаступление ВСУ», ― отметил третий.

Пользователи считают, что этот конфликт необходимо завершить, пока не поздно.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу подтвердил, что Вооружённые силы Украины 4 июня начали давно обещанное наступление на разных участках фронта. Российские войска сорвали все атаки украинской армии.

На переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 23 июля российский лидер Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление провалилось. Глава государства добавил, что российские войска уничтожили рекордное количество иностранной техники в зоне спецоперации за прошедшие сутки. По его словам, в бой были брошены украинские подразделения, полностью укомплектованные иностранной техникой. Это немецкие танки Leopard и американские машины Bradley, ранее переданные в помощь Киеву.

Также Путин отметил, что потери украинских войск с начала наступательных действий в начале июня уже превысили 26 тыс. человек.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский признал, что не смог начать контрнаступление весной из-за отсутствия оружия и достаточного количества боеприпасов. Он добавил, что также не хватало бригад, должным образом обученных этому оружию, тем более что учебные миссии проводились за пределами Украины.

Командующий группировкой «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев считает, что украинская армия будет ещё недолго в наступлении, осенью последует перерыв в активных военных действиях, а к весне противостояние закончится.