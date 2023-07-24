Брюссель, 24 июля, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Западные страны пустили в ход против Белоруссии весь имеющийся у них арсенал средств воздействия. Об этом 24 июля заявил глава МИД республики Сергей Алейник на открытии семинара в Минске с руководителями загранучреждений страны.

Александр Щербак/ТАСС Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник

Как указал глава белорусского МИД, слова которого процитировало агентство «БелТА», в Минске ещё год назад считали нынешнюю международную обстановку очень и очень сложной, и эта ситуация, по его словам, только усугубилась в течение последнего времени.

Алейник указал, что считает, что Белоруссия на данный момент оказалась в «эпицентре геополитического разлома», из-за чего республика чувствует все процессы, которые связаны с коллапсом архитектуры безопасности Европы и всего мира, а также с девальвацией системы международных отношений и деградацией международного права.

«Против нашей страны, выстраивающей собственный путь развития, развернут весь доступный арсенал инструментов воздействия на несогласных с сохранением однополярного миропорядка — от экономических ограничительных мер до полномасштабной гибридной войны и угроз силового воздействия, которые слышны всё громче», — сказал он.

По мнению главы МИД республики, на фоне этого всё более очевидной становится необходимость перехода к многополярному устройству мира.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня Алейник заявил, что западные государства питают иллюзию победить Россию в конфликте на Украине. По его мнению, для достижения этой цели Запад продвигает линию на продолжение противостояния, снабжая Киев вооружениями.

Глава МИД Белоруссии подчеркнул, что Минск выступает за мирное решение украинского конфликта и собирается последовательно продвигать эту линию.