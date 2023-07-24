Иркутск, 24 июля, 2023, 10:49 — ИА Регнум. В Иркутске следователи передали в суд уголовные дела ещё по трём эпизодам, в которых сознался осужденный «ангарский маньяк» Михаил Попков, сообщил журналистам 24 июля руководитель местного управления Следственного комитета Анатолий Ситников.

EPA/DMITRY DMITRIYEV/ТАСС «Ангарский маньяк» Михаил Попков

«Мы завершили расследование очередных трех эпизодов преступной деятельности и готовы в ближайшее время передать для утверждения обвинительного заключения прокурором», — сказал Ситников.

Он уточнил, что три убийства произошли в начале 2000-х годов, два из которых в Иркутске, а одно — в Ангарске.

Как сообщало ИА Регнум, в 2015 году «ангарского маньяка», бывшего милиционера Попкова приговорили к пожизненному сроку за убийства 22 женщин в 1990–2000 годах и два покушения на убийства. В ходе судебного следствия Попков признался в ещё более чем в 20 убийствах, по этим эпизодам возбудили второе уголовное дело. В рамках расследования удалось раскрыть ещё 60 убийств. В 2018 году Попков обвинялся в новых преступлениях, жертвами которых были женщины и сотрудник милиции.

В январе 2023 года Попков, убивший 81 женщину, признался ещё в двух совершенных убийствах в 1995 и 1998 годах. Он уже дважды приговорён к пожизненному заключению за преступления, совершенные с 1992 по 2010 год.