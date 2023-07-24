Москва, 24 июля, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Городские службы Москвы окажут помощь жителям близлежащих домов с устранением последствий взрыва беспилотника на Комсомольском проспекте. Об этом 24 июля сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Выбитые стекла в жилом доме на Комсомольском проспекте в Москве

«На Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбито несколько окон. Максимально быстро поможем жителям устранить все последствия», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее Собянин сообщил, что рано утром 24 июля зафиксировали удары дронов по двум нежилым зданиям в Москве. Он подчеркнул, что в результате этого никто не пострадал и нет серьёзных нарушений.

После этого в Москве перекрыли несколько улиц. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту атаку беспилотников актом международного терроризма.

Позднее стало известно, что в Зеленоградском округе Москвы упал БПЛА вертолётного типа. По данным экстренных служб, он не нёс взрывчатых веществ. В результате происшествия никто не пострадал.