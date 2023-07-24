Москва, 24 июля, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Остекление двух зданий в Москве пострадало. Это произошло после атаки беспилотников, сообщил 24 июля источник в экстренных службах.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«На проспекте Лихачёва, дом 15, в здании бизнес-центра повреждено остекление, оконные рамы с 16 по 19 этаж. Предположительно, из-за атаки БПЛА», — процитировало заявление источника РИА Новости.

Отмечается, что также остекление пострадало в здании на Комсомольском проспекте, повреждение получила кровля. Возгораний в зданиях не произошло, никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин заявил утром 24 июля об ударах беспилотников по двум нежилым зданиям. Атака произошла ранним утром, не принеся серьёзных разрушений.

Движение по Комсомольскому проспекту в Москве перекрыли, а по проспекту Лихачёва — ограничили. В МИД РФ расценили эту атаку как акт международного терроризма.