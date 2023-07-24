Симферополь, 24 июля, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Ранее приостановленное после попытки атак украинских дронов движение по трассе Джанкой — Симферополь в Крыму возобновили. Об этом 24 июля сообщил глава республики Сергей Аксёнов в Telegram-канале.

Андрей Рубцов/ТАСС

«После обследования специалистами Минобороны, МЧС и дорожных служб принято решение возобновить ранее приостановленное движение по автомобильной трассе Джанкой — Симферополь», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее Аксёнов сообщил, что Киев в ночь на 24 июля предпринял очередную попытку атаки беспилотников на Крым. По его данным, один дрон пытался нанести удар по складу боеприпасов в Джанкойском районе, обломки БПЛА повредили частный жилой дом в Кировском районе.

Позднее в республике временно закрыли железнодорожный перегон в Джанкойском районе. При этом отмечалось, что повреждений железнодорожных путей нет.

После этого Аксёнов указал, что в Джанкойском районе после атаки дронов ВСУ эвакуировали жителей сёл. В результате попытки атак украинских беспилотников никто не пострадал.