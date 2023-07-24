Симферополь, 24 июля, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Очередь на проезд по Крымскому мосту с двух сторон увеличилась до 870 автомобилей, сообщили 24 июля в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Сергей Мальгавко/ТАСС

«В очереди со стороны Тамани находится 650 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Простоять в ожидании проезда там придётся более двух часов.

При этом в очереди со стороны Керчи находится 220 автомобилей. Срок ожидания там составляет около часа.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля на Крымском мосту произошёл теракт, в результате которого один из автомобильных пролётов получил повреждения. В результате атаки погибли мужчина и женщина. Следственный комитет по факту теракта возбудил уголовное дело.

Вице-премьер Марат Хуснуллин после совещания у президента информировал, что один пролёт автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.

В ходе выступления на Аспеновском форуме по безопасности украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост является целью Киева.

Также в ночь на 24 июля ВСУ пытались в очередной раз атаковать Крым беспилотниками. Как уточнил глава полуострова Сергей Аксёнов, всего силы российских ПВО и средства РЭБ сбили или подавили 11 беспилотников ВСУ.