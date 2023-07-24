Херсон, 24 июля, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Российские военные авиационным ударом уничтожили склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами и лодками в районе посёлка Антоновский на правом берегу Днепра, а также предотвратили попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в районе острова Антоновский, сообщил журналистам 24 июля представитель экстренных служб Херсонской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На херсонском направлении предотвращена попытка проникновения ДРГ в районе острова Антоновский. Расчетом FPV-дрона уничтожена одна лодка и шесть боевиков», — сообщил представитель.

Кроме того, российская авиация ликвидировала склад боеприпасов, где также хранились пять украинских лодок. Потери ВСУ составили 15 военных. Российские подразделения ликвидировали также в районе Антоновки 120-мм миномет, расчёт и боекомплект.

Как сообщало 23 июля ИА Регнум, ВСУ за две недели потеряли на острове в районе Антоновского моста в Херсонской области до 86 военных. В экстренных службах добавили, что после такого мощного огневого поражения противнику больше не приходит в голову высаживаться на российский берег.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил 23 июля, что ВСУ оказались в тупиковой ситуации и боятся переправлять крупные силы на левый берег Днепра. Он отметил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Антоновского моста принципиально не изменилась. Украинские военные предпринимают попытки перебрасывать на левый берег группы боевиков, которые систематически уничтожает российская артиллерия. По его словам, общие потери ВСУ исчисляются десятками лодок и сотнями единиц живой силы.