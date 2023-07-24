Геническ, Херсонская область, 24 июля, 2023, 10:17 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими войсками села Левые Саги на левом берегу Днепра под Алёшками в Херсонской области погиб мирный житель. Об этом 24 июля сообщил журналистам представитель региональных экстренных служб.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В результате обстрела населённого пункта Левые Саги один мирный житель погиб», — сказал он.

Ещё один человек пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 23 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз написал, что при обстреле украинской армией села Полевые Новосёлки осколочные ранения получил мирный житель. Его госпитализировали.

До этого стало известно, что ВСУ обстреляли село Золотарёвка Попаснянского района ЛНР с использованием кассетных снарядов американского производства.