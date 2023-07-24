Чита, 24 июля, 2023, 09:35 — ИА Регнум. В Чите мужчина пытался похитить семилетнюю девочку на улице. Подозреваемого задержала полиция. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе УМВД Забайкалья.

Иван Шилов ИА REGNUM

Инцидент произошёл днём на одной из улиц Читы. Вырваться и сбежать от нападавшего ребёнку помогла 14-летняя сестра, которая услышала крики о помощи.

«В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный с применением насилия пытался похитить несовершеннолетнюю 2015 года рождения. Благодаря своей сестре, девочке удалось вырваться и скрыться от нападавшего», ― говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

Место нахождения подозреваемого 1992 года рождения установили сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Северный» совместно с коллегами краевого УМВД. Задержанного поместили в изолятор временного содержания.

В отношении нападавшего следователи возбудили уголовное дело.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Как сообщало ИА Регнум, в июне в одном из торговых комплексов на юго-востоке Москвы педофил напал на 14-летнюю девочку. По данным следствия, он совершил развратные действия в отношении ранее незнакомой несовершеннолетней девочки 2008 года рождения. О случившемся она рассказала родственникам, которые вызвали полицию. Подозреваемого быстро задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 135 УК РФ «Развратные действия».

В городе Егорьевске Московской области задержали местного жителя, который подозревается в сексуальном насилии над детьми. Согласно данным следствия, мужчина 1977 года рождения на протяжении года совершал в отношении пяти детей в возрасте 10–13 лет преступления взамен на деньги.