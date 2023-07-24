Киев, 24 июля, 2023, 09:14 — ИА Регнум. Киев косвенно подтвердил, что Крым и Москву атаковали беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ). Налёты на полуостров и российскую столицу прокомментировал вице-премьер ― министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Какие бы атаки в Москве и Крыму ни происходили, но этого будет больше», — написал Фёдоров в своем Telegram-канале.

При этом он не уточнил, кто именно стоит за отправкой беспилотных летательных аппаратов. Вице-премьер также заявил, что якобы российские системы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны становятся всё менее эффективными.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны РФ заявили, что ранним утром 24 июля российские военные пресекли попытку Украины осуществить террористическую атаку на Москву.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о прилётах двух беспилотников ранним утром 24 июля. Один дрон попал в многоэтажное здание на улице Лихачёва. В высотке, в которой располагается бизнес-центр, на верхнем этаже выбиты стёкла. На месте происшествия работают экстренные службы. По предварительной информации, никто не пострадал.

Осколки второго БПЛА обнаружили на Комсомольском проспекте столицы. От центра Москвы в сторону области перекрыли движение по Комсомольскому проспекту.

Ранее Киев и Анкара подписали меморандум о наращивании производства различных типов БПЛА на Украине. Отмечается, что документ направлен на содействие сотрудничеству в стратегических отраслях промышленности и технологий между украинскими и турецкими компаниями, а также на поддержку внедрения существующих и создание новых проектов в этих сферах.