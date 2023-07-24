Южно-Сахалинск, 24 июля, 2023, 09:12 — ИА Регнум. Вулкан Эбеко, который находится на курильском острове Парамушир, произвёл выброс пепла на высоту до трёх километров. Об этом 24 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Адитья Сутанта/РИА Новости

«В 11:34 (03:34 мск. — Прим. ред.) на вулкане Эбеко произошёл пепловый выброс на высоту до трёх километров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пепловый шлейф распространился на расстояние свыше пяти километров на северо-восток. Также указывается, что, по данным Единой дежурной диспетчерской службы, в городе Северо-Курильске не наблюдалось пеплопада и запаха сероводорода. Угрозы для жизнедеятельности людей нет.

Высота вулкана Эбеко составляет 1156 метров, он начал активную деятельность осенью 2016 года.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту два километра. Также в конце июня вулкан выбрасывал пепел на высоту до трёх километров. В обоих случаях угрозы для жизни населения не было.