Канберра, 24 июля, 2023, 09:03 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден совершает «смертельную» ошибку, недооценивая ядерный потенциал России и решимость её руководства применить этот вид оружия при необходимости. Такое мнение высказал профессор Джозеф Сиракуз в статье, которую 23 июля опубликовало австралийское издание Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM

По мнению эксперта, американский лидер изолирован своим окружением от реального мира и потому высказывает не соответствующие действительности вещи.

«Лидер свободного мира [Байден] буквально на днях вскользь сказал, что «нет реальной перспективы применения [президентом России Владимиром] Путиным ядерного оружия», — написал он.

Сиракуз уточнил, что в вопросе о ситуации с Украиной для России проходят «красные линии», нарушаемые Североатлантическим альянсом, вмешивающимся в этот конфликт.

Обозреватель отметил, что российская сторона считает очень серьёзной опасность политики НАТО в отношении Украины, в связи с чем, как он считает, нельзя недооценивать возможность возникновения ядерного конфликта.

«Это ошибка, и она может иметь катастрофические последствия», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля глава ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, что американские власти не видят подготовку со стороны России к использованию ядерного оружия. По его словам, в настоящее время нет никаких конкретных признаков этого.

До этого экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что при прямом конфликте с Вашингтоном российская сторона задействует в Атлантическом океане свой атомный подводный флот. Эксперт подчеркнул, что в данный момент американский флот не может противостоять российским субмаринам, так как большая часть подводных лодок США на данный момент неисправна.

Позднее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не получала от Вашингтона письменных предложений по возможности возобновления переговоров по контролю над вооружениями. Он подчеркнул, что на предлагаемой США основе Россия диалог вести не будет, так как американская сторона игнорирует несколько ключевых моментов во всей конфигурации.