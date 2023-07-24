Москва, 24 июля, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Ранее ограниченное движение по Комсомольскому проспекту в Москве в направлении центра города восстановили полностью, в сторону Подмосковья — частично. Об этом 24 июля сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Автомобили экстренных служб на месте происшествия, где произошла атака беспилотника на Комсомольском проспекте в Москве

«Движение в сторону центра восстановлено полностью, в направлении области движение восстановлено по 3 и 4 полосам движения», — указывается в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что движение по Комсомольскому проспекту перекрыли. Также было ограничено движения автотранспорта по проспекту Лихачёва. Горожанам и гостям столицы рекомендовали выбирать пути объезда.

До этого московский мэр Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников по двум нежилым зданиям в городе. Градоначальник уточнил, что в результате этого не произошло серьёзных разрушений и нет пострадавших.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала попытку атаки дронов на Москву актом международного терроризма.