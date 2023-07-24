Пекин, 24 июля, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Число погибших при обрушении крыши спортивного зала в одной из школ в провинции Хэйлунцзян, расположенной на северо-востоке Китая, выросло до 11 человек. Об этом 24 июля сообщило Центральное телевидение Китая.

Hao Yuan/Global Look Press

Отмечается, что власти начали расследование после трагического инцидента, под завалы попали 15 человек, четверых удалось оттуда спасти.

По предварительной информации, крыша в школьном спортзале была повреждена в результате нарушения правил проведения ремонтных работ, а затем дожди привели к тому, что она обрушилась. В данный момент работы по спасению закончены, правоохранители задержали ответственных лиц компании, которая занималась ремонтом.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось о девятерых погибших в результате обрушения потолка в спортзале школы в провинции Хэйлунцзян. Обрушение произошло 23 июля около 16:00 (11:00 мск).

В октябре 2022 года в библиотеке села Каратузское Красноярского края обрушился потолок. Деревянный потолок рухнул во время проведения ремонтных работ, по завалами оказались три человека. Двоих удалось спасти и один погиб.