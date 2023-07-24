Число погибших при обрушении потолка в школе в Китае выросло до 11 человек
Пекин, 24 июля, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Число погибших при обрушении крыши спортивного зала в одной из школ в провинции Хэйлунцзян, расположенной на северо-востоке Китая, выросло до 11 человек. Об этом 24 июля сообщило Центральное телевидение Китая.
Отмечается, что власти начали расследование после трагического инцидента, под завалы попали 15 человек, четверых удалось оттуда спасти.
По предварительной информации, крыша в школьном спортзале была повреждена в результате нарушения правил проведения ремонтных работ, а затем дожди привели к тому, что она обрушилась. В данный момент работы по спасению закончены, правоохранители задержали ответственных лиц компании, которая занималась ремонтом.
Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось о девятерых погибших в результате обрушения потолка в спортзале школы в провинции Хэйлунцзян. Обрушение произошло 23 июля около 16:00 (11:00 мск).
В октябре 2022 года в библиотеке села Каратузское Красноярского края обрушился потолок. Деревянный потолок рухнул во время проведения ремонтных работ, по завалами оказались три человека. Двоих удалось спасти и один погиб.