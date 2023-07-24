Нижнеудинск, Иркутская область, 24 июля, 2023, 07:41 — ИА Регнум. В Нижнеудинском районе Иркутской области во время сильного дождя молния ударила в баню, в которой находились два брата. Младшего ребёнка доставили в больницу с ожогами, сообщили 24 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

j_arred Молния

Инцидент произошёл накануне вечером.

Предварительно установили, что ученик четвёртого класса со старшим братом мылся в бане. В момент, когда старший вышел из помещения, раздался сильный хлопок. Вернувшийся брат обнаружил мальчика с ожогами, после этого ребёнка доставили в медучреждение.

По одной из версий, мальчик мог получить травмы в результате попадания молнии.

Сотрудники полиции совместно с прокуратурой организовали проверку.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 3 июля четыре человека — две женщины и двое детей — пострадали в результате удара молнии в Лискинском районе Воронежской области. Одна из женщин скончалась.

Две сестры со своими детьми пошли к роднику в селе Нижний Икорец. Они находились на открытой местности, когда в них ударила молния. Один ребёнок находится в Лискинской районной больнице в состоянии средней степени тяжести. Состояние второго ребёнка крайне тяжёлое.