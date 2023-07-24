Будапешт, 24 июля, 2023, 07:34 — ИА Регнум. Американский актёр, режиссёр, музыкант и продюсер Джонни Депп срочно был доставлен в больницу из гостиничного номера в Будапеште. О происшествии написала венгерская газета Blikk.

celebrityabc Джонни Депп

60-летний Джонни Депп прибыл на гастроли в Будапешт со своей группой Hollywood Vampires.

Музыкант не появился на репетиции и не пришёл к самому выступлению. Участники группы забили тревогу и только тогда обнаружили Деппа без сознания в номере отеля.

СМИ предполагают, что причиной ухудшения состояния здоровья актёра стали вредные привычки.

Как сообщало ИА Регнум, снятый в зоне проведения спецоперации клип певца SHAMAN (Ярослава Дронова) набрал 1 млн просмотров менее чем за сутки.

Видео стало топовым на вкладке YouTube «В тренде» среди музыкальных роликов.

В клипе есть фрагменты с концертов певца в Мариуполе, Луганске, Геническе и других городах, съёмки военнослужащих в зоне боевых действий, медиков в больницах. В ролике также присутствуют кадры из городов Донбасса, разрушенных ударами ВСУ.

Народного артиста России, профессора и художественного руководителя курса ГИТИСа Игоря Ясуловича госпитализировали планово, чувствует он себя нормально, рассказал сын Игоря Николаевича актёр и кинорежиссёр Алексей Ясулович.