Москва, 24 июля, 2023, 07:21 — ИА Регнум. Певица, участница от России на «Евровидении-2021» Манижа (Манижа Сангин) впервые стала мамой. Об этом она сообщила на своей странице в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Манижа

«Добро пожаловать в мир, Кватания Оливия Ладиевна», — написала 32-летняя исполнительница.

Отцом первенца Манижи стал режиссёр Ладо Кватания.

Ранее певица осудила специальную военную операцию России на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, Манижа и Кватания обручились летом 2021 года, свадьбу пара сыграла в Подмосковье на следующий год в сентябре.

Манижа Сангин представляла Россию на конкурсе «Евровидение-2021» в Роттердаме (Нидерланды). Она выступала с песней Russian Woman («Русская женщина»).

Певица сняла клип на песню Standing Between Two Walls («Стоя между двух стен»), исполненную на английском языке. Всю песню она жалуется на несправедливость, ведь она просто за мир, а её не захотели понять ни в России, ни в западных «райских садах».