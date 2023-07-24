Новый, 516-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о том, что ранним утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Москвы. По данным Минобороны, оба украинских БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение, пострадавших нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Под удар попали дома на Комсомольском проспекте и на проспекте Лихачева, уточнил мэр Москвы Сергей Собянин. Осколки беспилотного летательного аппарата найдены на Комсомольском проспекте, оповестили 24 июля экстренные службы.

Тем временем в районе населённого пункта Спорное силами подразделений Южной группировки российских войск защиты с помощью тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» поразили пять ротных опорных пунктов 54-й отдельной механизированной бригады украинской армии. Также на соледаро-артёмовском направлении отработали расчёты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С», нанеся пять ракетных ударов по личному составу и огневым средствам подразделений Вооруженных силы Украины (ВСУ) у населённого пункта Торецкое.

Тем временем 23 июля ВСУ предприняли 13 попыток вернуть и занять утраченные позиции на сватовском и краснолиманском направлениях, но получили отпор и понесли значительные потери.

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