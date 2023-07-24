Цицикар, Китай, 24 июля, 2023, 05:28 — ИА Регнум. На территории средней школы в городе Цицикар провинции Хэйлунцзян на северо-востоке КНР обрушился потолок в спортивном корпусе. В результате происшествия погибли девять человек, сообщило 24 июля Центральное телевидение Китая.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

По данным источника, под завалами оказались не менее десяти человек. Двое до сих пор числятся пропавшими без вести. Ведётся поисково-спасательная операция.

Отмечается, что обрушение потолка в одном из общеобразовательных учреждений города произошло в воскресенье, 23 июля, в 16:00 по пекинскому времени (11:00 мск).

По предварительной версии, крыша в спортивном корпусе была повреждена после нарушения правил проведения ремонтных работ. К её обрушению в дальнейшем привели дожди. Утверждается о задержании осуществляющих ремонт учреждения ответственных лиц компании. Следствие продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года в Красноярском крае произошло обрушение потолка в библиотеке села Каратузское. Деревянный потолок рухнул во время проведения ремонтных работ. Под обрушение попали три человека. Их оперативно извлекли из-под завала. Двоих удалось спасти, один человек погиб.