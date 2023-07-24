Москва, 24 июля, 2023, 05:31 — ИА Регнум. В Минобороны России обсуждается вопрос о развёртывании в Дальневосточном федеральном округе авиационного полка стратегических ракетоносцев Ту-160. Об этом сообщили источники «Известий».

Иван Шилов ИА REGNUM Ту-160

Отмечается, что пока окончательное решение не принято. При этом Россия имеет на восточных рубежах средства, которые могут в случае необходимости оказать влияние на ход возможных конфликтов в ДФО.

Если военное ведомство посчитает нужным присутствие на Дальнем Востоке ракетоносцев, то полк Ту-160 войдёт в состав соединения дальней авиации и будет базироваться в Приамурье.

Ракетоносцы будут использоваться для сдерживания США и их союзников.

Как сообщало ИА Регнум, воздушно-космические силы России сбили украинский самолёт Су-25 в районе населённого пункта Веролюбовка в ДНР.