Измаил, Украина, 24 июля, 2023, 04:23 — ИА Регнум. В ночь на 24 июля в украинском городе Измаиле Одесской области прогремели взрывы, проинформировало издание «Зеркало недели».

Uspa.gov.ua Порт Измаил (Одесская область)

«Сообщают о мощных взрывах в городе Измаил», — написало издание.

Из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации следует, что в регионе объявлена воздушная тревога.

На территории Измаила находится морской торговый порт, главный офис украинского Дунайского пароходства, несколько судоремонтных предприятий и заводов.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на понедельник, 24 июля, взрывы также были слышна в городе Сумы на северо-востоке Украины, на юге Одессой области. Тревога объявлялась в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Ранее российские военные нанесли групповой удар высокоточным ракетным оружием по объектам в районе Одессы, где готовились теракты против РФ с применением безэкипажных катеров. При ударе применялось высокоточное оружие большой дальности морского и воздушного базирования, уточнили в Минобороны РФ.