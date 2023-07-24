Эквадор, 24 июля, 2023, 04:04 — ИА Регнум. В результате нападения убит мэр города Манта Агустин Интриаго, сообщил 23 июля президент Эквадора Гильермо Лассо.

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«Печальные новости для страны: Агустин Интриаго, мэр Манты, погиб при нападении. <…> Соболезнуем семье мэра и второй жертвы <…>», — написал он на своей странице в Twitter.

По поручению президента Эквадора полиция задействует необходимые силы на поиски виновных и привлечение их к ответственности.

Глава МВД Эквадора Хуан Сапата на своей странице в Twitter написал, что в результате происшествия ранения получили ещё четыре человека, включая двоих нападавших. Причины произошедшего устанавливаются.

Манта является крупнейшим городом провинции Манаби и пятым по населению городом Эквадора. Его главная экономическая деятельность — лов тунца. Городская экономика поддерживается также туризмом и перевалкой грузов в порту. Население города за последние 50 лет увеличилось до 250 тыс. жителей.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября 2022 года мэр города Лажеаду-ду-Бугре в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии Роберту Масиэл душ Сантуш был убит на рабочем месте. По предварительной информации, вооружённый злоумышленник ворвался в кабинет главы города и открыл стрельбу по мэру и сотруднику городской администрации. Затем преступник скрылся в неизвестном направлении на автомобиле. Мэр города скончался на месте, раненый сотрудник администрации был госпитализирован.