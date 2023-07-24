Берлин, 24 июля, 2023, 03:35 — ИА Регнум. После «путинского шока» медленнее, чем ожидалось, идёт восстановление немецкой экономики, у Германии остались позади её лучшие годы, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, приводя данные результатов опроса института Алленсбаха.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономический кризис

Отмечается, что три четверти опрошенных предпринимателей и топ-менеджеров недовольны энергетической политикой ФРГ, что является основным фактором критики коалиционного правительства. По мнению 76% бизнес-сообщества, Германия ослаблена действиями федеральной власти.

Среди опрошенных 77% считают высокую стоимость энергии, нехватку рабочей силы, госрегулирование основными причинами снижения конкурентоспособности ФРГ. К возможности вернуть её в ближайшее время бизнесмены относятся крайне скептически.

Как сообщало ИА Регнум, в марте министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия не зависит от поставок российского газа. Однако это, пояснил он, стоило властям громадных усилий. Хабек напомнил, что поставки российского газа в начале 2022 года составляли более 55% снабжения Германии. При этом сохранение энергоснабжения страны на фоне отказа от топлива из России Хабек назвал «гигантским достижением», за которое «многие люди заплатили цену».

Немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на прогноз экспертов международной консалтинговой компании McKinsey отметила, что к 2025 году ФРГ может столкнуться с нехваткой электроэнергии, которая составит 4 ГВт, а к 2030 году показатель увеличится до 30 ГВт. По мнению экспертов, в течение 2030 года перебои возникнут 100 раз, а самая продолжительная фаза составит 21 час.