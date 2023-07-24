Ростов-на-Дону, 24 июля, 2023, 03:06 — ИА Регнум. ФК «Ростов» вырвал победу у воронежского «Факела» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила 23 июля на «Ростов Арене».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мяч

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. На 17-й минуте счёт открыл нападающий «Факела» Евгений Марков. На 39-й минуте ростовскому защитнику Максиму Осипенко удалось сравнять счёт, но на 56-й минуте полузащитник «Ростова» Роман Тугарев забил мяч.

Футболисты «Сочи» и калининградской «Балтики» в это время встречались на стадионе «Фишт». Игра завершилась в пользу хозяев со счетом 2:0.

Как сообщало ИА Регнум, московский «Спартак» 23 июля на своём поле обыграл «Оренбург» со счётом 3:2 в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

31 июля «Спартак» сыграет с калининградской «Балтикой». «Оренбург» на выезде встретится с казанским «Рубином» 30 июля.

Российская премьер-лига представила календарь на сезон 2023/24. Турнир состоит из 30 туров. Первый этап пройдёт с 21 по 23 июля, заключительные матчи запланированы на 25 мая 2024 года.