Одесса, Украина, 24 июля, 2023, 03:01 — ИА Регнум. В Одессе после взрыва повреждены десятки зданий, в том числе консульство Греции, заявил 23 июля во время вечернего выступления украинский президент Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Только за минувшую ночь в Одессе пострадало около 50 зданий, из них 25 памятников архитектуры. <…> Также пострадало здание консульства Греции», — сказал он.

Зеленский добавил, что всего в Одессе от взрывов пострадали два консульства.

Как сообщало ИА Регнум, также украинский лидер Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по Спасо-Преображенскому собору Одессы. По его словам, ночью 23 июля российская противокорабельная ракета Х-22 попала в алтарь храма.

В Минобороны назвали не соответствующей действительности информацию о том, что собор в Одессе разрушен якобы российской ракетой. Повреждение Спасо-Преображенского собора могло произойти в результате падения украинской зенитной управляемой ракеты, так как ВСУ намеренно размещают комплексы ПВО в жилой застройке. Все объекты, назначенные для поражения и уничтоженные ночью 23 июля, располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса. На этих объектах киевский режим совместно с иностранными специалистами готовил теракты против России, уточнили в ведомстве.

В Москве неоднократно подчёркивали, что ВС России не наносят ударов по гражданским целям. Президент Владимир Путин заявлял, что военные располагают всеми возможностями, чтобы «определить и видеть, что где находится», и поражать цели современным высокоточным оружием большой дальности.