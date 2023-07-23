Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области после объявления воздушной тревоги
Одесса, Украина, 24 июля, 2023, 02:52 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 24 июля на юге Одесской области прогремели взрывы. Об этом написало издание «Думская».
Иван Шилов ИА REGNUM
Одесса
Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога.
О прозвучавших в Одесской области взрывах также написал телеканал ТСН.
Также взрывы были слышны в городе Сумы на северо-востоке Украины. Сигналы тревоги звучали в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Как сообщало ИА Регнум, посёлок Лесной в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР) подвергся обстрелу со стороны украинской армии, погиб мирный житель.
Электроснабжение сёл Павловичи и Полевые Новосёлки в Суземском районе Брянской области было нарушено из-за обстрела со стороны Вооружённых Сил Украины.