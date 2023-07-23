Одесса, Украина, 24 июля, 2023, 02:52 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 24 июля на юге Одесской области прогремели взрывы. Об этом написало издание «Думская».

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога.

О прозвучавших в Одесской области взрывах также написал телеканал ТСН.

Также взрывы были слышны в городе Сумы на северо-востоке Украины. Сигналы тревоги звучали в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Как сообщало ИА Регнум, посёлок Лесной в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР) подвергся обстрелу со стороны украинской армии, погиб мирный житель.

Электроснабжение сёл Павловичи и Полевые Новосёлки в Суземском районе Брянской области было нарушено из-за обстрела со стороны Вооружённых Сил Украины.