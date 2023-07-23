Мадрид, 24 июля, 2023, 02:43 — ИА Регнум. После обработки 99% бюллетеней на прошедших 23 июля в Испании досрочных всеобщих выборах лидирует оппозиционная Народная партия, сообщило правительство.

Иван Шилов ИА Регнум Парламентские выборы Испании

Согласно правительственным данным, партия получает 136 кресел в 350-местной нижней палате парламента. Следом, со 122 мандатами идут социалистическая рабочая партия премьер-министра Испании Педро Санчеса, крайне правая партия «Вокс» (33 кресла) и левое движение «Сумар» (31).

Ни одна партия пока не смогла набрать абсолютное большинство в парламенте для беспрепятственного формирования правительства. Из этого следует, что начнутся переговоры по поводу возможной поддержки для утверждения кандидатуры премьер-министра страны.

Как сообщало ИА Регнум, в мае премьер-министр Испании Педро Санчес принял решение о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 23 июля. Он признал поражение возглавляемой им Испанской социалистической рабочей партии на региональных и муниципальных выборах, которые состоялись 28 мая. По итогам голосования в большинстве из 12 автономных сообществ страны, в которых оно проходило, победила консервативная Народная партия.

В феврале ультраправая испанская партия «Вокс» выдвинула вотум недоверия правительству Испании. По мнению оппозиции, правящая в стране партия «разрушает» государство, проводя экономическую политику, подрывающую положение среднего класса.