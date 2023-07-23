Киев, 24 июля, 2023, 02:18 — ИА Регнум. Летом 2024 года Украина может стать членом Североатлантического альянса, заявил в интервью телеканалу CNN украинский министр обороны Алексей Резников.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и НАТО

По его словам, в июле 2024 года военно-политический блок будет отмечать 75-ю годовщину своего создания, на это время запланирован очередной саммит НАТО.

«Кто знает, может, это будет очень важный день для Украины. Это мой прогноз», — сказал Резников.

Он при этом признал, что Украина может стать членом НАТО только после окончания конфликта, пока он длится, возможность получить единодушное одобрение стран — участниц альянса нет.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью Going Underground заявил, что НАТО распадётся через 12–15 месяцев, если украинский конфликт не закончится в скором времени. По его словам, опросы общественного мнения указывают на растущее недовольство населения западных стран текущей политикой в отношении Киева.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан 17 июля заявил, что Украине для вступления в НАТО необходимо провести демократические реформы. Альянс, по его словам, будет работать с Украиной с целью обеспечить завершение реформ.