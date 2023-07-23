Москва, 24 июля, 2023, 02:10 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин в преддверии второго саммита экономического и гуманитарного форума Россия — Африка написал статью для читателей ведущих африканских СМИ: «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». Глава РФ представил свой взгляд на развитие отношений с континентом, перечислил приоритетные направления для сотрудничества в ближайшие десятилетия, в том числе коснулся темы зерновой сделки. Статья опубликована 24 июля на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Что касается зерновой сделки, то, по утверждению Путина, она «потеряла смысл и использовалась для обогащения стран Запада».

Президент в своей статье заверил, что Москва будет развивать «всю палитру экономических связей» с Африкой.

По словам Владимира Путина, предстоящий саммит имеет большую значимость. В ходе его работы планируется принять комплексную декларацию, ряд совместных заявлений, утвердить план действий со странами-партнёрами.

Также президент выразил уверенность в подписании весомого пакета межправительственных и межведомственных соглашений и меморандумов.

Как сообщало ИА Регнум, 49 стран подтвердили своё участие в саммите Россия — Африка, из них около половины будут представлены на самом высоком уровне. Об этом 18 июля сообщил замдиректора департамента Африки МИД РФ Александр Поляков.

Второй саммит пройдет 27–28 июля в Санкт-Петербурге.

В своей статье Владимир Путин заверил, что санкции не повлияют на дальнейшую организацию поставок на африканский континент зерна, продовольствия, удобрений и другой продукции. Российско-африканские связи будут динамично развиваться, сказал президент.

В рамках зерновой сделки с украинской территории почти за год было экспортировано 32,8 млн тонн грузов, говорится в статье. Более 70% от всего экспортного объёма поступило в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, а на долю таких стран, как Эфиопия, Судан и Сомали, а также Йемен и Афганистан, пришлось менее 3% от общего объёма — меньше одного млн тонн.