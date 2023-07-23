Вашингтон, 24 июля, 2023, 01:09 — ИА Регнум. Фильм о приключениях куклы «Барби» и её друга Кена, вышедший на широкие экраны 21 июля, собрал за прошедшие выходные рекордные для 2023 года 155 млн долларов. Об этом сообщил дистрибутор Warner Brothers.

Скриншот с сайта CBS Новый дизайн Барби

Фильм о популярных в мире куклах сняла Грета Гервиг, в роли Барби снялась Марго Робби, Кена представил Райан Гослинг.

Отмечается, что бюджет фильма составил более 100 млн долларов.

СМИ сообщили, что «Барби» планируют показать в России — студия Red head sound дождётся релиза проекта на торрентах, соберёт деньги на показ и выпустит «кукол» на экраны.

Как сообщало ИА Регнум, австралийская актриса Марго Робби поделилась впечатлениями от съёмок в фильме «Барби».

По её словам, она была подавлена тем, что журналисты разметили в интернете фотографии с ней и Райаном Гослингом в образах Барби и Кена.

Warner Brothers заявил, что изображение географической карты в фильме «Барби», которое вызвало международный скандал, всего лишь детский рисунок и не имеет политического подтекста.

Департамент кино во Вьетнаме запретил прокат «Барби». Руководство страны возмутила сцена с картой, на которой изображёна так называемая «линия коровьего языка» — обозначение, которым Китай формулирует свои требования в Южно-Китайском море, включая вьетнамские территории.