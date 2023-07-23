Москва, 24 июля, 2023, 01:04 — ИА Регнум. В рамках зерновой сделки с украинской территории почти за год было экспортировано 32,8 млн тонн грузов. Об этом говорится в статье президента России Владимира Путина «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», которая опубликована 24 июля на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«За почти год в рамках «сделки» с Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% поступило в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая Евросоюз, тогда как на долю таких стран, как Эфиопия, Судан и Сомали, а также Йемен и Афганистан, пришлось менее 3% от общего объёма — меньше одного млн тонн», — отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что ни одно из условий по выводу из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, не выполнено. Препятствуют даже бесплатной передаче Россией минеральных удобрений беднейшим странам. Так, из 262 тыс. тонн заблокированной в европейских портах продукции отправить удалось только две партии: 20 тыс. тонн в Малави и 34 тыс. в Кению.

В связи с этим принято решение выйти из зерновой сделки с 18 июля. При этом Россия в состоянии заместить украинское зерно, урожай которого в 2023 году вновь ожидается рекордным, добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, второй Саммит Россия–Африка и Экономический и гуманитарный форум Россия — Африка запланирован в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля с участием глав государств и правительств, предпринимателей, учёных и общественных деятелей. По словам заместителя директора департамента Африки МИД РФ Александра Полякова, участие в саммите Россия — Африка подтвердили 49 стран, из них около половины будут представлены на самом высоком уровне.

19 июля в ходе совещания с членами правительства президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сможет возобновить своё участие в зерновой сделке только после выполнения заявленных ею условий. Для России продолжение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала, не имеет смысла. Стране нужны не обещания, а действия, подчеркнул глава государства.

Россия 17 июля официально уведомила ООН, Турцию и Украину о прекращении действия зерновой сделки. В связи с этим отозваны и гарантии безопасности судоходства по данному коридору.